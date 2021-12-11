Педри прокомментировал информацию о возможном уходе из «Барселоны»
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
«Я счастлив находиться в «Барселоне», хочу остаться в этом клубе. Это моя мечта. Позвольте мне выступать за эту команду до 2026 года, потом посмотрим. Я только что подписал новое соглашение с каталонцами», — приводит слова Педри Tuttosport.
Ранее Педри получил награду лучшему молодому игроку 2021 года по версии журнала France Football. Напомним, Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 2 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями. Из-за проблем с мышцами Педри выбыл до конца 2021 года.
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
12:45
-
12:40
-
12:39
-
12:30
-
12:25
-
12:19
-
12:04
-
11:52
-
11:49
-
11:39
-
11:32
-
11:19
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:09
-
10:08
-
09:50
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
08:56
-
05:21
-
04:41
-
04:19
-
03:38
-
02:38
-
01:31
-
01:13
-
00:57
-
00:21
Партнерский контент