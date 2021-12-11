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Педри прокомментировал информацию о возможном уходе из «Барселоны»

Педри прокомментировал информацию о возможном уходе из «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

«Я счастлив находиться в «Барселоне», хочу остаться в этом клубе. Это моя мечта. Позвольте мне выступать за эту команду до 2026 года, потом посмотрим. Я только что подписал новое соглашение с каталонцами», — приводит слова Педри Tuttosport.

Ранее Педри получил награду лучшему молодому игроку 2021 года по версии журнала France Football. Напомним, Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 2 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями. Из-за проблем с мышцами Педри выбыл до конца 2021 года.

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