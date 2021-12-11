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Экс-игроки сборной России провели матч со студентами Уральского федерального университета

Экс-игроки сборной России провели матч со студентами Уральского федерального университета
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В субботу, 11 декабря, в рамках Фестиваля футбола в Екатеринбурге, организованного Российским футбольным союзом (РФС) и Трубной металлургической компанией (ТМК), бывшие игроки сборной России посетили Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина.

Александр Филимонов, Владимир Быстров, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов провели выставочный матч со студентами учебного заведения, а также устроили автограф- и фотосессию. Ранее амбассадоры РФС побывали на Первоуральском новотрубном заводе в Свердловской области, где познакомились с технологическим процессом и пообщались с рабочими предприятия, а в пятницу ответили на вопросы абитуриентов УрФУ, в котором обучался первый президент России.

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