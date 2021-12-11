Самедов: «Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы обыграть «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу с «Сочи». Встреча пройдёт в понедельник, 13 декабря, на поле стадиона «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы выиграть «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена. Эмоциональный фон красно-белых сейчас хороший. Они хотят поправить дела в чемпионате. У них есть возможность подняться в турнирной таблице. Думаю, «Спартак» одержит победу», — цитирует Самедова «Спорт-экспресс».



«Спартак» за 17 матчей набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (28) – на четвёртой позиции.

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