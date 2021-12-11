Агент Лукаку: Ромелу мог перейти в «Ювентус». Он даже разговаривал с Сарри и Роналду

Агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы форварда «Челси» Ромелу Лукаку, рассказал, что его клиент мог перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус».
«Переговоры с «Интером» зашли в тупик, потому что итальянской клуб не хотел удовлетворять требования «Манчестер Юнайтед». У «Ювентуса» была договоренность с «манкунианцами», они в обмен на Лукаку должны были получить Манджукича и Дибалу.
Ромелу даже разговаривал с Сарри и Криштиану Роналду. Но потом Дибала и «Манчестер Юнайтед» не смогли договориться. Вероятно, и игрока, и клуб вариант не очень убеждал. В этот момент Маротта, Конте и я уговорили «Интер» повысить предложение.
Рано или поздно мы снова увидим Лукаку в Серии А, потому что Ромелу любит Италию. Но пусть сейчас «Челси» получает удовольствие от его игры», – цитирует Пасторелло Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.
- 11 декабря 2021
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