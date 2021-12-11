Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится. УЕФА примет решение об исходе встречи

Матч группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм Хотспур» — «Ренн» не будет перенесён, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра не состоится. Решение о результате встречи будет принято дисциплинарным комитетом УЕФА.



Напомним, ранее в «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавирусной инфекции перед матчем Лиги конференций с «Ренном». В лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус. Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был пройти в четверг, 9 декабря, в Лондоне. 8 декабря встреча была отменена.

Лидером группы G является «Ренн», набравший 11 очков. На 2-м месте располагается «Витесс» (10). «Тоттенхэм» (7) — на 3-м месте в таблице группы. Замыкает таблицу «Мура» (3).