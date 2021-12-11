Стала известна повестка предстоящего Исполкома РФС

Определилась повестка предстоящего Исполкома РФС, который запланирован на 15 декабря. Очередное заседание пройдёт в формате видеоконференцсвязи. Проект повестки дня, опубликованный пресс-службой РФС, включает в себя следующие вопросы:



1. Об утверждении Программы развития корпоративной социальной ответственности.

2. О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2021 году.

3. О делегировании прав на проведение соревнований и передаче коммерческих прав РПЛ и ФНЛ на следующие сезоны.

4. Об утверждении изменений в некоторые регламентирующие документы РФС в связи со вступлением в силу Положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС.

5. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 5.0, 2021) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации на спортивный сезон 2022 года.

6. О мерах по защите прав участников ЮФЛ при переходах (трансферах) футболистов.

7. О создании в Республике Марий-Эл регионального отделения РФС.

8. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2022 год.

9. О комитетах и комиссиях РФС.

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