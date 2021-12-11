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Стала известна повестка предстоящего Исполкома РФС

Стала известна повестка предстоящего Исполкома РФС
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Определилась повестка предстоящего Исполкома РФС, который запланирован на 15 декабря. Очередное заседание пройдёт в формате видеоконференцсвязи. Проект повестки дня, опубликованный пресс-службой РФС, включает в себя следующие вопросы:

1. Об утверждении Программы развития корпоративной социальной ответственности.
2. О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2021 году.
3. О делегировании прав на проведение соревнований и передаче коммерческих прав РПЛ и ФНЛ на следующие сезоны.
4. Об утверждении изменений в некоторые регламентирующие документы РФС в связи со вступлением в силу Положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС.
5. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 5.0, 2021) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации на спортивный сезон 2022 года.
6. О мерах по защите прав участников ЮФЛ при переходах (трансферах) футболистов.
7. О создании в Республике Марий-Эл регионального отделения РФС.
8. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2022 год.
9. О комитетах и комиссиях РФС.

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