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«Крылья Советов» — «Рубин»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Рубин»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Рубин».

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Прищепа, Зеффан, Кабутов, Якуба, Липовой, Витюгов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Абильгор, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Янович, Савицкий, Игнатьев, Мусаев, Суриков, Деспотович.

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