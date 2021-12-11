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«Спасибо, мужчины». Ребров – «Спартаку» после победы в матче с «Легией»

«Спасибо, мужчины». Ребров – «Спартаку» после победы в матче с «Легией»
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Технический координатор «Спартака» Артём Ребров прокомментировал победу в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«Вы сами до конца не понимаете, что сумели сделать. Спасибо, мужчины», — написал Ребров в своём «инстаграме».

Напомним, 9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся. На 98-й минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти.

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