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ЦСКА — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

ЦСКА — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 11 декабря, состоится матч ЦСКА — «Арсенал». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

Московский ЦСКА в 17 встречах набрал 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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