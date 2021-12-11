Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча с «Арсеналом»

ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча с «Арсеналом»
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА обратилась к болельщикам клуба в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Напомним, встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» без зрителей.

«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии. Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

Ранее появилась информация, согласно которой матч ЦСКА — «Арсенал» может быть отменён из-за сильных морозов в Москве. Проведение встречи запланировано на сегодня, 11 декабря. Начало матча — в 16:30 мск.

Московский ЦСКА в 17 встречах набрал 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

Новость по теме
МВД выступало за перенос матча ЦСКА — «Арсенал» из-за запланированной фанатской акции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021