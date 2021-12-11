ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча с «Арсеналом»

Пресс-служба ЦСКА обратилась к болельщикам клуба в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Напомним, встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» без зрителей.
«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии. Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой», — говорится в сообщении пресс-службы.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
Ранее появилась информация, согласно которой матч ЦСКА — «Арсенал» может быть отменён из-за сильных морозов в Москве. Проведение встречи запланировано на сегодня, 11 декабря. Начало матча — в 16:30 мск.
Московский ЦСКА в 17 встречах набрал 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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