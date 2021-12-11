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«Челси» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Челси» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Челси» — «Лидс Юнайтед». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Лидс Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

Лондонский «Челси» набрал 33 очка в 15 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (16) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 35 очков в 15 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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