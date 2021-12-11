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«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Ливерпуль» набрал 34 очка в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 играх набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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