«Ростов» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Ростов» — «Урал». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Ростов» набрал 18 очков в 17 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).