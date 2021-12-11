Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Ростов» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Ростов» — «Урал». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Ростов» набрал 18 очков в 17 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021