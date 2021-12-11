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Э. Мартинес — о Месси на Кубке Америки: никогда не видел, чтобы кто-то играл так здорово

Э. Мартинес — о Месси на Кубке Америки: никогда не видел, чтобы кто-то играл так здорово
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отметил вклад нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в победу национальной команды в Кубке Америки.

«Месси был невероятен, он помог нам выиграть Кубок Америки. Никогда в жизни не видел, чтобы кто-то играл так здорово. Нам было тяжело — сухое поле, жара, в полуфинале и финале мы были уставшими, но нам удалось выиграть турнир в Бразилии», — приводит слова Мартинеса Football Daily.

Напомним, в финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию, а победный гол в матче на 22-й минуте забил Ди Мария. Аргентина завоевала 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё 5 раз — бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.

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