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Футболисты первого сезона «Краснодара» проведут выставочный матч в академии клуба

Футболисты первого сезона «Краснодара» проведут выставочный матч в академии клуба
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Завтра, 12 декабря, футболисты, которые защищали цвета «Краснодара» в первом сезоне в истории, проведут выставочный матч в академии клуба, сообщает пресс-служба быков.

«В начале 2008 года ФК «Краснодар» успешно прошёл лицензирование и получил право участвовать в турнирах для профессионалов. 12 апреля капитан Сергей Сандаков вывел команду на поле в её первом матче, который состоялся в Таганроге. Он завершился ничьей с «Никой» из Красного Сулина в рамках 1-го тура зоны «Юг» Второго дивизиона (сейчас – группа 1 ФНЛ-II).

Место в воротах в той встрече занимал Дмитрий Климов – ему и принадлежит идея символичного сбора. Ожидается участие в матче Дениса Дорожкина, автора первого гола «Краснодара» в официальной игре и лучшего бомбардира сезона-2008, а также автора первого хет-трика Андрея Гацко.

Значительная часть футболистов дебютного сезона «Краснодара» в разное время продолжила трудиться на благо клуба по окончании игровой карьеры: Артём Куликов, Владимир Татарчук, Дмитрий Климов, Игорь Фильченко, Виталий Баламестный и другие. Многие бывшие игроки и сегодня продолжают успешно работать в структуре академии «горожан», — говорится в сообщении пресс-службы.

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