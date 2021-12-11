ЦСКА — «Арсенал»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».



ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.



Запасные: Тороп, Боков, Васин, Щенников, Бруно Фукс, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бийол, Чалов.



«Арсенал» Т: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.



Запасные: Шамов, Беляев, Бьёрнстрём, Камболов, Ткачёв, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев.

Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).