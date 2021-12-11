Карим Бензема тренировался в общей группе мадридского «Реала» накануне дерби с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Карим Бензема провёл тренировку в общей группе перед матчем 17-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», сообщает Marca.



Напомним, Карим Бензема пропустил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:0) из-за повреждения бедра. При этом у 33-летнего французского футболиста не было выявлено серьёзных мышечных повреждений в ходе медицинского обследования. Но клуб принял решение не рисковать одним из ключевых футболистов.



«Реал» набрал 39 очков в 16 матчах. «Сливочные» занимают 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико». Очная встреча команд состоится завтра, 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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