«Ювентус» намерен продлить контракт с Куадрадо до 2024 года

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продлить контракт с туринским клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, на следующей неделе руководство итальянского клуба проведёт встречу с агентом игрока Алессандро Луччи, чтобы обсудить последние детали нового контракта Куадрадо. Ожидается, что новое соглашение 33-летнего футболиста будет рассчитано до 2024 года.

Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах итальянской Серии А и забил 3 гола. В составе «Ювентуса» Куадрадо — чемпион Италии (сезон-2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) и Суперкубка (2018, 2020) страны.