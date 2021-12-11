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Радимов: «Зенит» не допустит лидерства «Динамо», они более опытные

Радимов: «Зенит» не допустит лидерства «Динамо», они более опытные
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит», который состоится завтра, 12 декабря.

«Не могу назвать встречу «Динамо» — «Зенит» матчем года. Скорее, осени. Первое место против второго, как говорят журналисты: матч на три результата. Обе команды выглядят достойно, а «Динамо» играет дома. Думаю, мы увидим матч, похожий по сценарию игру в Питере. Первый тайм будет достаточно осторожный, а дальше игра раскроется.

Что касается первого матча, счёт такой, какой есть. Но когда динамовцы сравняли счёт, у них было два-три момента, когда они могли решать. Матч бы повернулся в другую сторону. Вендел решил свой момент, а Макаров пробил выше. На этом всё и закончилось. Как будет в этот раз — посмотрим.

Я склоняюсь к тому, что «Зенит» не допустит лидерства «Динамо» перед перерывом. Питерцы более опытные, но произойти может всё что угодно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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