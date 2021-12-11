17-летний Сергей Пиняев забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге

17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге в матче 18-го тура с «Рубином» (2:0). На 85-й минуте он забил второй гол самарского клуба.
А первый гол на 62-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он воспользовался результативной передачей полузащитника Романа Ежова.
Напомним, Пиняев стал третьим по молодости игроком, дебютировавшим в РПЛ с 2008 года (16 лет и 270 дней). Рекордсменом является форвард Максим Ставцев (16 лет и 143 дня), на втором месте — вратарь Сергей Ревякин (16 лет и 249 дней).
Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 11 декабря 2021
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