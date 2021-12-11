«Команда, без которой нам не жить». Баннер на пустых трибунах стадиона ЦСКА
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Сегодня, 11 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Арсенал».
Эта встреча пройдёт без зрителей. При этом на трибунах стадиона в преддверии матча появился баннер, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Команда, без которой нам не жить», — гласит надпись на баннере.
Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит» (37).
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