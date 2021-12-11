Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Команда, без которой нам не жить». Баннер на пустых трибунах стадиона ЦСКА

«Команда, без которой нам не жить». Баннер на пустых трибунах стадиона ЦСКА
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Арсенал».

Эта встреча пройдёт без зрителей. При этом на трибунах стадиона в преддверии матча появился баннер, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Команда, без которой нам не жить», — гласит надпись на баннере.

Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит» (37).

Новость по теме
Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится. Делегат зафиксировал температуру, позволяющую играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021