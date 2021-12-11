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Леонид Слуцкий: я не пророк и не знаю, где «Рубин» окажется весной

Леонид Слуцкий: я не пророк и не знаю, где «Рубин» окажется весной
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2) высказался о перспективах казанского клуба во второй половине сезона.

«Я не пророк и не знаю, где мы окажемся весной, но после зимних сборов мы выдавали качественный отрезок. Будем надеяться, что так будет и сейчас. В Голландии я ушёл в отставку, когда после успешного сезона был неуспешный? Сложно проводить параллели, каждый день – новый. Это не «день сурка», так что эти параллели не очень верны», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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