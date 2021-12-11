«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 16-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Астон Виллы» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Астон Вилла».



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах.



Запасные: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Уильямс, Кейта, Милнер, Минамино, Жота.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Янг, Кэш, Луис, Накамба, Макгинн, Рэмси, Уоткинс.



Запасные: Стир, Хос, Туанзебе, Буэндия, Чуквуэмека, Эль-Гази, Хассан, Сансон, Ингс.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.