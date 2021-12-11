РПЛ выступила с заявлением в связи со смертью болельщика «Крыльев Советов»

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление в связи со смертью болельщика «Крыльев Советов» после матча 18-го тура с «Рубином» (2:0).



«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.



Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика.



Руководство РПЛ возьмёт на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — сказано в сообщении на сайте РПЛ.

Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после её завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Всё это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.