РПЛ выступила с заявлением в связи со смертью болельщика «Крыльев Советов»

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление в связи со смертью болельщика «Крыльев Советов» после матча 18-го тура с «Рубином» (2:0).
«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.
Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика.
Руководство РПЛ возьмёт на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — сказано в сообщении на сайте РПЛ.
Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после её завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Всё это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.
- 11 декабря 2021
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