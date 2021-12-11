«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.
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