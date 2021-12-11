«Ростов» — «Урал»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Урал».
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелёхин, Байрамян, Глебов, Альмквист, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Мухин, Хаджикадунич, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Турищев, Соу.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.
Запасные: Годзюр, Мамин, Колесниченко, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай, Максименко.
«Ростов» набрал 18 очков в 17 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 11 декабря 2021
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