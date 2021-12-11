Божович: на стадионе ЦСКА было тяжёлое поле для игры

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) в 18-м туре РПЛ.



«Тяжёлое поле для игры, погода не очень футбольная. Был равный первый тайм: ЦСКА забил свой момент, мы — нет. Второй тайм ЦСКА провёл лучше, чем мы. Все понимают, что по качеству ЦСКА лучше, чем «Арсенал». Сегодня хотели выиграть и прыгнуть выше головы, но не получилось.



В один момент была информация, что сегодня не будем играть, все разъехались с базы, но были в дороге домой. Потом всем игрокам сообщили, что матч будет, собрались и поехали на матч в Москву. Ничего страшного не произошло, никто не разъехался, все вернулись вовремя. Это не причина поражения «Арсенала».



Смольников и Зурико получили травмы. У Зурико сильный ушиб, пока неизвестно, насколько серьёзно. Смольников играл с травмой уже два-три матча, уже просто не выдержал», — приводит слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.