Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божович: на стадионе ЦСКА было тяжёлое поле для игры

Божович: на стадионе ЦСКА было тяжёлое поле для игры
Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) в 18-м туре РПЛ.

«Тяжёлое поле для игры, погода не очень футбольная. Был равный первый тайм: ЦСКА забил свой момент, мы — нет. Второй тайм ЦСКА провёл лучше, чем мы. Все понимают, что по качеству ЦСКА лучше, чем «Арсенал». Сегодня хотели выиграть и прыгнуть выше головы, но не получилось.

В один момент была информация, что сегодня не будем играть, все разъехались с базы, но были в дороге домой. Потом всем игрокам сообщили, что матч будет, собрались и поехали на матч в Москву. Ничего страшного не произошло, никто не разъехался, все вернулись вовремя. Это не причина поражения «Арсенала».

Смольников и Зурико получили травмы. У Зурико сильный ушиб, пока неизвестно, насколько серьёзно. Смольников играл с травмой уже два-три матча, уже просто не выдержал», — приводит слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021