Божович: на стадионе ЦСКА было тяжёлое поле для игры

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) в 18-м туре РПЛ.
«Тяжёлое поле для игры, погода не очень футбольная. Был равный первый тайм: ЦСКА забил свой момент, мы — нет. Второй тайм ЦСКА провёл лучше, чем мы. Все понимают, что по качеству ЦСКА лучше, чем «Арсенал». Сегодня хотели выиграть и прыгнуть выше головы, но не получилось.
В один момент была информация, что сегодня не будем играть, все разъехались с базы, но были в дороге домой. Потом всем игрокам сообщили, что матч будет, собрались и поехали на матч в Москву. Ничего страшного не произошло, никто не разъехался, все вернулись вовремя. Это не причина поражения «Арсенала».
Смольников и Зурико получили травмы. У Зурико сильный ушиб, пока неизвестно, насколько серьёзно. Смольников играл с травмой уже два-три матча, уже просто не выдержал», — приводит слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 11 декабря 2021
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