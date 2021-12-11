Березуцкий: за эту часть сезона можно поставить ЦСКА твёрдую четвёрочку

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:0) в 18-м туре РПЛ.
«Тяжёлая игра, но лёгких игр в чемпионате России не бывает. Очень доволен командой по содержанию игры и результату. В такую погоду другое после, мяч тяжело летит. Все замёрзли, тяжело играть, но ничего страшного не произошло. Никаких корректировок в подготовке перед игрой не было. У нас была более европейская подготовка перед матчем: не было заезда, но все собрались перед игрой. Станет ли такая подготовка традицией? Вполне возможно (смеётся). Замена Бохинена была вынужденной, перед игрой у него болел голеностоп. Участие в матче усилило травму. Других травм после матча нет.
Вчера весь день были с командой вместе. Мы были с ребятами в ресторане, поговорили. Предупреждал, что такое может быть. Не стал бы говорить про место в таблице — поговорим об этом в конце сезона. За эту часть сезона можно поставить команде твёрдую четвёрочку. Есть над чем работать, что улучшать», — цитирует Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 11 декабря 2021
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