«Что случилось? Не, ничего». Давиташвили на костылях покинул стадион после игры с ЦСКА

Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили высказался о полученной травме в игре с ЦСКА (0:2) в 18-м туре РПЛ. Футболист был заменён в перерыве встречи, вместо него появился Аксель Бьёрнстрём. После матча Давиташвили покидал стадион на костылях.



«Что случилось? Не, ничего. Подвернул. По прогнозам пока ничего», — цитирует Давиташвили корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



20-летний Давиташвили в нынешнем сезоне забил три гола в 16 матчах чемпионата страны. Также на счету грузинского футболиста гол и голевая передача в двух матчах Кубка России. Давиташвили стал игроком тульского «Арсенала» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента.



«Арсенал» остался на 11-й строчке турнирной таблицы с 19 очками.