Экс-тренер «Спартака» Тедеско одержал разгромную победу в первом матче в «РБ Лейпциг»

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги играли «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Игра закончилась победой хозяев 4:1.



На 21-й минуте матча Йошко Гвардиол открыл счёт с передачи Анхелиньо. На 33-й отличился португалец Андре Силва. На 88-й минуте матча единственный гол гостей забил Рами Бенсебаини. На 90+1 минуте отличился Кристофер Нкунку, а на 90+4 Бенджамин Хенрихс довёл счёт до крупного — 4:1 победа хозяев.



Этот матч стал для «РБ Лейпциг» первым под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско. Команда набрала 21 очко и поднялась на седьмую строчку чемпионата Германии. Это первая победа команды в Бундеслиге спустя три поражения подряд. В следующем матче Бундеслиги «РБ Лейпциг» проведёт матч с «Аугсбургом».



«Боруссия» с 13 очками осталась на 18-й позиции. В следующем туре команда сыграет с «Айнтрахтом».