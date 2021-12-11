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Экс-тренер «Спартака» Тедеско одержал разгромную победу в первом матче в «РБ Лейпциг»

Экс-тренер «Спартака» Тедеско одержал разгромную победу в первом матче в «РБ Лейпциг»
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В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги играли «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Игра закончилась победой хозяев 4:1.

На 21-й минуте матча Йошко Гвардиол открыл счёт с передачи Анхелиньо. На 33-й отличился португалец Андре Силва. На 88-й минуте матча единственный гол гостей забил Рами Бенсебаини. На 90+1 минуте отличился Кристофер Нкунку, а на 90+4 Бенджамин Хенрихс довёл счёт до крупного — 4:1 победа хозяев.

Этот матч стал для «РБ Лейпциг» первым под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско. Команда набрала 21 очко и поднялась на седьмую строчку чемпионата Германии. Это первая победа команды в Бундеслиге спустя три поражения подряд. В следующем матче Бундеслиги «РБ Лейпциг» проведёт матч с «Аугсбургом».

«Боруссия» с 13 очками осталась на 18-й позиции. В следующем туре команда сыграет с «Айнтрахтом».

Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Гвардиол – 21'   2:0 А. Силва – 32'   2:1 Бенсебаини – 88'   3:1 Нкунку – 90+1'   4:1 Хенрихс – 90+4'
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