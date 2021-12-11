«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: Салах вывел красных вперёд с пенальти

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Астон Вилла».



На 65-й минуте защитник «львов» Тайрон Мингз нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота «Астон Виллы». 11-метровый реализовал Мохамед Салах.

Гол Салаха:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогают ему ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Астон Вилла».



«Ливерпуль» набрал 34 очка в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».