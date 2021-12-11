«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 16-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».
«Норвич»: Крул, Яннулис, Хэнли, Кабак, Ааронс, Плахета, Маклин, Гилмор, Рупп, Пукки, Сарджент.
Запасные: Ганн, Байрэм, Мамба, Томкинсон, Кантвелл, Дауэлл, Лис-Мелу, Лунги, Айда.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделёф, Дало, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Санчо, Рашфорд, Роналду.
Запасные: Хитон, Хендерсон, Бейи, Джонс, Шоу, Лингард, ван де Бек, Гринвуд, Эланга.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
- 11 декабря 2021
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