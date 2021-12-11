«Зачем нужен VAR?» В «Арсенале» обвинили судей в поражении от ЦСКА

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).



«По большому счёту ничейная игра. В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Панин не назначает чистый пенальти на Давиташвили и не даёт красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях.

На игре работает VAR, на котором сидит судья Турбин. Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего. У меня вопрос. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьёзные деньги? Это наши расходы, которые, получается, работают против нас. Пенальти такой, что более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.