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«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Салаха с пенальти

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Салаха с пенальти
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 1:0.

На 65-й минуте защитник «львов» Тайрон Мингз нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота «Астон Виллы». 11-метровый реализовал Мохамед Салах.

Гол Салаха:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогали ему ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Ливерпуль» набрал 37 очков в 16 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (19) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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Англия - Премьер-лига. 16-й тур
11 декабря 2021, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Салах – 67' (пен)
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