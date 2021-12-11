«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на пятое место в АПЛ

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Саутгемптон». Хозяева одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился нападающий Александр Ляказетт, ему ассистировал Букайо Сака.
Ляказетт открывает счёт в матче:
Через шесть минут полузащитник Мартин Эдегор удвоил преимущество «канониров», голевую передачу оформил Киран Тирни.
На 62-й минуте защитник Габриэл после ассиста Габриэла Мартинелли довёл счёт до разгромного.
Габриэл забивает в ворота «Саутгемптона»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
Лондонский «Арсенал» набрал 26 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
- 11 декабря 2021
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:45
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:26
-
19:25
-
19:22
-
19:14
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:30
-
18:22
-
18:01
-
18:01
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:38
-
17:29
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
17:11
-
17:10