Полоз реализовал все 15 пенальти в РПЛ

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз отличился с пенальти в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом». Форвард реализовал все подобные удары в РПЛ. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



На 19-й минуте донской клуб получил право на удар с 11-метровой отметки, который реализовал Полоз. Для 30-летнего нападающего этот удар с пенальти стал 15-м в чемпионате страны. Футболист реализовал все попытки, включая четыре в этом сезоне. Это лучший результат среди всех действующих игроков лиги.



В нынешнем сезоне Полоз забил восемь голов в 15 матчах РПЛ. Его контракт с «Ростовом» действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн.



Матч с «Уралом» станет для «Ростова» последним в 2021 году. Встречу 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» команда Виталия Кафанова проведёт после зимней паузы.