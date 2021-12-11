«Урал» впервые в РПЛ забил четыре мяча за тайм

Четыре мяча «Урала» в ворота «Ростова» в первом тайма 18-го тура РПЛ стали для команды из Екатеринбурга лучшим результатом в истории выступления в лиге. Ранее «шмели» ни разу не забивали четырежды по ходу первой половины матча. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.



На 3-й минуте Рамазан Гаджимурадов с передачи Дениса Кулакова вывел гостей вперёд. Через три минуты Арсен Адамов замкнул передачу Рафала Аугустыняка. На 39-й минуте Гаджимурадов оформил дубль с паса Ивана Кузьмичёва. На 43-й отличился Эрик Бикфалви: румынский полузащитник забил гол с передачи Дениса Кулакова.



Команда Игоря Шалимова благодаря победе над «Ростовом» может обойти в турнирной таблице РПЛ не только донскую команду, но и «Нижний Новгород» с тульским «Арсеналом».

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