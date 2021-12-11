Эджуке надел шапку-ушанку, покинув поле в матче ЦСКА — «Арсенал»

Нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке после ухода с поля в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» надел шапку-ушанку.

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ЦСКА победил «Арсенал» со счётом 2:0. На 33-й минуте Ильзат Ахметов на левом фланге получил мяч от Эджуке и от края штрафной навесил к краю вратарской, где Антон Заболотный опередил и защитника, и пошедшего навстречу Антона Коченкова, красивым ударом пяткой в прыжке послав мяч в ворота мимо голкипера. На 76-й минуте Заболотный уверенно реализовал пенальти, который сам и заработал.



ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице российского чемпионата. Тульский «Арсенал» имеет в своём активе 19 баллов и располагается на 11-й позиции.