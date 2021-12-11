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«Алавес» и «Хетафе» разошлись миром в матче 17-го тура Примеры

«Алавес» и «Хетафе» разошлись миром в матче 17-го тура Примеры
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 17-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Хетафе». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 20-й минуте отличился форвард гостей Энес Унал, ему ассистировал Дамиан Суарес.

Унал открывает счёт в матче:

На 86-й минуте нападающий «Алавеса» Хоселу сравнял счёт.

Ответный мяч Хоселу:

В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Флорьян Лежён получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Удаление Лежёна:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Армандо Рамо.

После 16 сыгранных туров в испанской Примере «Алавес» располагается на 17-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков. «Хетафе» (12) – на 18-м месте.

Испания - Примера. 17-й тур
11 декабря 2021, суббота. 18:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Унал – 20'   1:1 Хоселу – 86'
Удаления: Лежён – 90+2' / нет
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