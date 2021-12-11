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Заболотный опережал Коченкова, болельщики праздновали в VIP. ЦСКА — «Арсенал»: фото

Заболотный опережал Коченкова, болельщики праздновали в VIP. ЦСКА — «Арсенал»: фото
ПФК ЦСКА
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11 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили прокомментировал состоявшийся матч с ЦСКА (0:2) на «ВЭБ Арене» в Москве. Игру могли перенести на 2022 год из-за мороза.

«Матч не должен был состояться? Нам ничего не говорили. Знали, что будет холодно – в такую погоду тяжело играть. Наверное, лучше бы перенесли на весну. Но травма тут ни при чём», — приводит слова Давиташвили корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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