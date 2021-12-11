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«Ростов» разгромно проиграл «Уралу» в 18-м туре РПЛ

«Ростов» разгромно проиграл «Уралу» в 18-м туре РПЛ
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«Урал» одержал победу над «Ростовом» в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 3-й минуте Рамазан Гаджимурадов с передачи Дениса Кулакова вывел гостей вперёд. Через три минуты Арсен Адамов замкнул передачу Рафала Аугустыняка. На 19-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, отыграв один мяч. На 39-й минуте Гаджимурадов оформил дубль с паса Ивана Кузьмичёва. На 43-й отличился Эрик Бикфалви: румынский полузащитник забил гол с передачи Кулакова. 4:1 — разгромная победа «Урала».

«Ростов» с 18-ю очками спустился на 13-е место турнирной таблицы. «Урал», набравший 19 очков, поднялся на 11-ю строчку.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
11 декабря 2021, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Урал
Екатеринбург
0:1 Гаджимурадов – 3'   0:2 Адамов – 6'   1:2 Полоз – 19' (пен)   1:3 Гаджимурадов – 39'   1:4 Бикфалви – 43'
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