Клопп — о матче с «Астон Виллой»: 75 минут мы были великолепны, Джеррард — хороший тренер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе в матче 16-го тура английской Премьер-лиге с «Астон Виллой» (1:0).
«На протяжении 75 минут мы были великолепны. Очевидно, что «Ливерпуль» был лучше, команда играла там, где было нужно, создавала моменты.
Мы вышли вперёд — 1:0 и… Аргх! Игра стала более открытой, мы потеряли ритм. Это проблема в футболе, нужно держать его с самого начала.
Думаю, что Тайрону Мингзу было нелегко избежать той ситуации, которая привела к пенальти. Мне показалось, что в случае с Робертсоном тоже был пенальти, но я не видел повтора.
Стивен Джеррард, безусловно, хороший тренер. Странно встречаться перед игрой и видеть большую часть нашего прежнего тренерского штаба», — цитирует Клоппа BBC.
Победный мяч Салаха в ворота «Астон Виллы»:
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