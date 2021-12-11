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Клопп — о матче с «Астон Виллой»: 75 минут мы были великолепны, Джеррард — хороший тренер

Клопп — о матче с «Астон Виллой»: 75 минут мы были великолепны, Джеррард — хороший тренер
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе в матче 16-го тура английской Премьер-лиге с «Астон Виллой» (1:0).

«На протяжении 75 минут мы были великолепны. Очевидно, что «Ливерпуль» был лучше, команда играла там, где было нужно, создавала моменты.

Мы вышли вперёд — 1:0 и… Аргх! Игра стала более открытой, мы потеряли ритм. Это проблема в футболе, нужно держать его с самого начала.

Думаю, что Тайрону Мингзу было нелегко избежать той ситуации, которая привела к пенальти. Мне показалось, что в случае с Робертсоном тоже был пенальти, но я не видел повтора.

Стивен Джеррард, безусловно, хороший тренер. Странно встречаться перед игрой и видеть большую часть нашего прежнего тренерского штаба», — цитирует Клоппа BBC.

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