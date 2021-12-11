Стадион «Ростова» подсветили в честь Игоря Гамулы
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Перед матчем 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (1:4) прошла минута молчания в честь бывшего главного тренера хозяев Игоря Гамулы, который скончался 8 декабря на 62-м году жизни. Фасад «Ростов Арены» в это время был подсвечен в честь Гамулы.
Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.
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