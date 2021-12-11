«Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в игре с ЦСКА

«Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с целью разъяснить действия судейской бригады Игоря Панина в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).



«На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.



ПФК «Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде», — сказано в заявлении на сайте клуба.