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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о поражении в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о поражении в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о поражении в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1).

«В плане игры «Ливерпуль» был лучше. Их стиль был лучше нашего, но мы очень хорошо сдерживали их.

Исход встречи решил пенальти. В игре было два момента на пенальти, и «Ливерпуль» заработал свой. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.

Всегда тяжело проигрывать. Мы знали, что соперника нужно будет сдерживать. Концовку матча мы провели лучше, больше верили в себя, у нас были моменты.

Если рядом с Алисоном появляется рука — это фол. Так почему же не было зафиксировано нарушение на Дэнни Ингсе? Это вопросы, на которые я хотел бы получить ответы, но я не могу на них ответить сейчас.

Мы проиграли из-за лёгкого пенальти. Сначала фолили на Мингзе. Разочаровывает, что судья не пошёл посмотреть на момент», — цитирует Джеррарда BBC.

Победный мяч Салаха в ворота «Астон Виллы»:

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