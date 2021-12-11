Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о поражении в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о поражении в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1).
«В плане игры «Ливерпуль» был лучше. Их стиль был лучше нашего, но мы очень хорошо сдерживали их.
Исход встречи решил пенальти. В игре было два момента на пенальти, и «Ливерпуль» заработал свой. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.
Всегда тяжело проигрывать. Мы знали, что соперника нужно будет сдерживать. Концовку матча мы провели лучше, больше верили в себя, у нас были моменты.
Если рядом с Алисоном появляется рука — это фол. Так почему же не было зафиксировано нарушение на Дэнни Ингсе? Это вопросы, на которые я хотел бы получить ответы, но я не могу на них ответить сейчас.
Мы проиграли из-за лёгкого пенальти. Сначала фолили на Мингзе. Разочаровывает, что судья не пошёл посмотреть на момент», — цитирует Джеррарда BBC.
Победный мяч Салаха в ворота «Астон Виллы»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 11 декабря 2021
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:25
-
21:20
-
21:17
-
21:06
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:50
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:45
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:26
-
19:25
-
19:22
-
19:14
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:40
-
18:38