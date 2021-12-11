Главный тренер «Химок» Черевченко не полетел с командой на игру с «Ахматом»
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко пропустит гостевой матч с «Ахматом» в Грозном в 18-м туре РПЛ из-за простуды.
«Сегодня красно-чёрные отправились в Грозный. Из-за простуды с командой не смог полететь главный тренер Игорь Черевченко. За день до вылета у Игоря Геннадьевича поднялась температура. Результат ПЦР-теста — отрицательный», — сказано в сообщении пресс-службы «Химок» в «Твиттере».
Матч «Ахмат» — «Химки» состоится завтра, 12 декабря. Начало — в 16:30 мск. Команда Черевченко после 17 матчей в чемпионате занимает в турнирной таблице последнее место с 14 очками. Это последняя игра для подмосковной команды в 2021 году. Следующий матч «Химок» пройдёт после зимнего перерыва в феврале 2022 года.
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