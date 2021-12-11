Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» упустил победу над «Венецией»

«Ювентус» упустил победу над «Венецией»
Комментарии

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл испанский форвард «Ювентуса» Альваро Мората, ему ассистировал защитник Лука Пеллегрини. На 55-й минуте хозяева отыгрались: нападающий Маттиа Араму отличился с передачи голландского защитника Ридгесиано Хапса. Больше голов команды не забивали.

«Ювентус» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Венеция» (16) идёт на 16-й позиции.

В следующем туре Серии А «Ювентус» 18 декабря сыграет на выезде с «Болоньей». «Венеция» 19 декабря отправится в гости к «Сампдории».

Италия - Серия А. 17-й тур
11 декабря 2021, суббота. 20:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Мората – 32'   1:1 Араму – 55'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021