«Ювентус» упустил победу над «Венецией»
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«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче на 32-й минуте открыл испанский форвард «Ювентуса» Альваро Мората, ему ассистировал защитник Лука Пеллегрини. На 55-й минуте хозяева отыгрались: нападающий Маттиа Араму отличился с передачи голландского защитника Ридгесиано Хапса. Больше голов команды не забивали.
«Ювентус» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Венеция» (16) идёт на 16-й позиции.
В следующем туре Серии А «Ювентус» 18 декабря сыграет на выезде с «Болоньей». «Венеция» 19 декабря отправится в гости к «Сампдории».
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