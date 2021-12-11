«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду открыл счёт с пенальти

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».



На 74-й минуте защитник «канареек» Максимилиан Ааронс нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Даррен Ингланд поставил пенальти в ворота «Норвича». 11-метровый реализовал нападающий Криштиану Роналду.

Гол Роналду:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему помогают ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.