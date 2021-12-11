Тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может сыграть в ближайшем матче Кубка Италии
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно после крупной победы над «Салернитаной» (4:0) в матче 17-го тура итальянской Серии А ответил на вопрос о том, может ли российский нападающий Александр Кокорин получить шанс в ближайшем матче с «Беневенто» в 1/16 финала Кубка Италии.
Кокорин не вышел на поле в игре с «Салернитаной». В нынешнем сезоне Александр принял участие в 4 матчах Серии А, в общей сложности отыграв около 30 минут.
«Он игрок «Фиорентины», только недавно восстановился. В среду может сыграть каждый, посмотрим, каким будет выбор. Сегодня он был готов выйти, если бы Душан [Влахович] не мог играть», — цитирует Итальяно Fiorentina News.
Матч «Фиорентины» с «Беневенто» состоится в среду, 15 декабря.
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