Роналду забил 802-й гол в карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Норвичем». Португальский форвард реализовал пенальти на 81-й минуте.



Для 36-летнего Роналду этот гол стал 802-м в карьере. В нынешнем сезоне нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 13 матчах АПЛ. Также на счету португальца шесть голов в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт португальского футболиста с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.



«Манчестер Юнайтед» в 2021 году ждёт ещё четыре матча чемпионата Англии. Команда Ральфа Рангника сыграет с «Брентфордом» (в гостях), «Брайтоном» (дома), «Ньюкаслом» (в гостях) и «Бёрнли» (дома).