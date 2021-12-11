Роналду забил 802-й гол в карьере
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Норвичем». Португальский форвард реализовал пенальти на 81-й минуте.
Для 36-летнего Роналду этот гол стал 802-м в карьере. В нынешнем сезоне нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 13 матчах АПЛ. Также на счету португальца шесть голов в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт португальского футболиста с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.
«Манчестер Юнайтед» в 2021 году ждёт ещё четыре матча чемпионата Англии. Команда Ральфа Рангника сыграет с «Брентфордом» (в гостях), «Брайтоном» (дома), «Ньюкаслом» (в гостях) и «Бёрнли» (дома).
Новость по теме«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду открыл счёт с пенальти
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